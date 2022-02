Piace, al Garilli arriva la capolista Sudtirol. Scelte obbligate per mister Scazzola

Al Garilli arriva la capolista. Questo pomeriggio alle 17.35 il Piacenza ospiterà la corazzata Sudtirol: servirà una vera impresa per riuscire anche solo a scalfire la retroguardia altoatesina, attualmente tra le migliori difese di tutta Europa con sole 6 reti subite, per di più senza capitan Cesarini, squalificato. I biancorossi devono però provar a rialzare la testa dopo le ultime tre sconfitte consecutive che hanno fatto scivolare il Piace al nono posto, seppur sempre in piena zona playoff. Mister Scazzola non ha tante alternative in chiave formazione, se non schierare praticamente gli stessi titolari visti contro la Triestina.

Probabile formazione

PIACENZA CALCIO (4-4-2): Pratelli; Parisi, Nava, Marchi, Giordano; Munari, Castiglia, Suljic, Gonzi; Rabbi Dubickas. All.: Scazzola.