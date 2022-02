Rugby, Lyons nella tana dei campioni d’Italia di Rovigo per riprendere a ruggire

I Lyons vogliono rialzare la testa, e di fronte a loro c’è l’appuntamento più prestigioso per farlo. Oggi, domenica 27 febbraio, alle 14.00 nel tempio dello stadio Battaglini di Rovigo, i bianconeri vanno a caccia della vittoria che manca da ormai troppo tempo. Alla ripresa del campionato dopo la pausa invernale sono arrivate tre sconfitte di fila, di cui due che ancora bruciano, quelle maturate contro Fiamme Oro e Viadana. Il XV di Garcia ha sempre dimostrato di essere competitivo, manca solo il colpo decisivo per portare a casa punti pesanti.

Di fronte ai Leoni ci saranno i campioni d’Italia di Rovigo, che stanno affrontando una stagione con più difficoltà di quanto previsto. La posizione in classifica rimane ottima, con i Bersaglieri in terza piazza e due partite da recuperare, ma l’eliminazione dalla Coppa Italia e la sconfitta interna contro le Fiamme Oro di settimana scorsa sono dei campanelli d’allarme importanti per una società ambiziosa e abituata a primeggiare come quella rossoblù. Per i Lyons è sicuramente una buona occasione per mostrarsi ancora una volta una squadra di alto livello, e per ripetere lo straordinario risultato ottenuto nella gara di andata, quando i bianconeri batterono in modo perentorio i Bersaglieri, con il punteggio di 30-19 e una prestazione maiuscola di tutti i reparti. Servirà ripetere quella prestazione e ritrovare la fiducia necessaria, oltre che il perfetto funzionamento dei meccanismi di gioco che nelle ultime settimane si sono mostrati un po’ inceppati.

Sitav Rugby Lyons: Via G.; Filizzola, Paz, Conti, Bruno (cap); Biffi, Fontana; Bottacci, Salvetti, Moretto; Janse van Rensburg, Lekic; Salerno, Cocchiaro, Minervino

A disp: Rollero, Actis, Aloè, Cemicetti, Cissè, Bance, Via A, Ledesma