Il biancorosso Nava e il rossonero Piccinini ospiti questa sera a Zona Calcio

I rimpianti del Piacenza, l’ennesima impresa del Fiorenzuola: questi gli argomenti principali della puntata di questa sera di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in diretta ogni lunedì alle 20.30.

Gol, interviste, analisi e commenti degli ospiti allo Spazio Rotative: questa sera il difensore biancorossi Riccardo Nava e il centrocampista rossonero Gabriele Piccinini.

In primo piano due, le due squadre di Serie C: il Piacenza si consolida in zona play off, ma torna dal campo della Giana Erminio con il rammarico di aver sprecato un calcio di rigore, che avrebbe potuto sbloccare lo 0-0 finale.

Il Fiorenzuola, invece, si allontana ulteriormente dalla zona play out grazie alla vittoria di misura sulla Virtus Verona: decisiva la punizione di Ferri, con tanto di papera del portiere ospite.

Nella seconda parte, ampio spazio al calcio dilettanti, con i risultati che hanno caratterizzato tutte le categorie, dall’Eccellenza alla Terza. Tanti i gol da vedere, a partire da quelli dei big match di giornata.

