Judo, la piacentina Asia Sassi guadagna la qualifica di “Atleta Azzurra d’Italia”

Nuovo importante traguardo tagliato dalla piacentina Asia Sassi, portacolori della palestra Judo Shiai: la giovanissima judoka ha infatti guadagnato la qualifica di “Atleta Azzurra d’Italia”.

A questo titolo federale può ambire chi è componente della squadra nazionale in occasione delle manifestazioni ufficiali come Giochi Olimpici, World Games, Giochi e Campionati del Mediterraneo, Campionati Mondiali Cadetti, Juniores, Seniores, Master, Kata di Judo, Campionati Europei Cadetti, Juniores e Seniores o manifestazioni ufficiali inserite nei Calendari Internazionali della classe Seniores. Una grande soddisfazione per l’intero movimento sportivo piacentino.