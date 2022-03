La Gas Sales scende in campo per l’Ucraina. “Il Palabanca luogo di pace e solidarietà”

“Noi della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza desideriamo unirci a tutti coloro che stanno soffrendo e abbiamo attivato una raccolta fondi in collaborazione con Gas Salese energia, Anpas Emilia-Romagna e Lupi biancorossi”.

Per chi volesse contribuire con una sottoscrizione alla raccolta fondi promossa dalla Gas Sales, segnaliamo il conto corrente aperto da Banca di Piacenza “Aiutiamo l’Ucraina” – IBAN IT63L0515612600CC0000045555- questo il nome del conto da indicare come causale del versamento, che potrà essere effettuato rivolgendosi ad ogni sportello della Banca, che non applicherà sull’operazione alcuna commissione.

In occasione del match casalingo con Itas Trentino previsto per domenica prossima alle 18.00 al Palabanca, i volontari di Anpas, in divisa arancione, saranno disponibili – dalle 16.30 in poi – ad accogliere chi desideri donare generi alimentari a lunga conservazione, in scatola pronti da consumare o precotti, pasta e riso, per adulti e bambini e prodotti per l’igiene personale in confezioni piccole, detergenti e disinfettanti, cibo per animali, caschi, scarpe, vestiario antiinfortunistico, sacchi a pelo. Non verranno accettati, invece, vestiario in generale, prodotti a breve scadenza e freschi, medicinali.

“Siamo a fianco di chi soffre a causa del conflitto tra Ucraina e Russia. Ci siamo resi disponibili ad accogliere presso il PalabancaSport i generi che arriveranno perché desideriamo che questo sia un luogo di pace e di solidarietà” le parole di Elisabetta Curti, presidente della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.

CONTINUA ANCHE LA RACCOLTA FONDI PROMOSSA DA LIBERTA’ E ANPAS: