Il 10 aprile torna il grande duathlon della Primogenita: attesi i migliori atleti d’Italia

Il 10 aprile andrà in scena la sesta edizione del duathlon “La Primogenita”, appuntamento ormai consolidato per gli amati della duplice. Attesi i migliori specialisti nazionali su percorsi che da sempre affascinano gli atleti con passaggi spettacolari in centro storico a Piacenza sia con il percorso podistico che con quello ciclistico.

Alle 12.30 si inizia con la gara femminile con i 5 chilometri di corsa che da Piazza Cittadella porteranno gli atleti su viale Risorgimento, fino al monumento dei Pontieri, poi sul marciapiede di viale San Ambrogio e svolta in via X giugno fino a via della Ferma per proseguire fino a via Giordano Bruno, per poi tornare da via Gregorio X in Piazza Cittadella completando il primo giro da 2,5 chilometri e iniziare il secondo sullo stesso percorso.

Alla fine della corsa gli atleti prenderanno le loro biciclette posizionate precedentemente in zona di cambio posta in piazza Casali e inizieranno la frazione ciclistica di 19 chilometri su tre giri che da viale Risorgimento svolta in via XXI aprile fino a via Trebbia, inversione a U e poi svolta sul ponte di Porta Borghetto per svoltare su via Tramello e proseguire quasi fino a via Campagna. Qui è posta la seconda inversione che riporta gli atleti da via Tramello a via Maculani e poi di nuovo su viale Risorgimento per terminare il giro davanti a palazzo Farnese. Alla fine della frazione poseranno le bici per correre la terza frazione di 2,5 chilometri sullo stesso giro della prima ed arrivare per il fine gara sul rettilineo di arrivo posto a fianco di palazzo Farnese. Alle 14.10 è prevista la partenza maschile sugli stessi tracciati. La gara di livello nazionale Gold assegnerà punteggi preziosi per il campionato italiano della specialità Inoltre saranno premiati i campioni provinciali. Le premiazioni si svolgeranno alle 16.30 alla presenza del sindaco Patrizia Barbieri all’interno del cortile di palazzo Farnese dove sarà allestito il palco.