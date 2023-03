Tutto pronto per il duathlon “la Primogenita”: oltre 300 iscritti da tutta Italia

Tutto pronto per la settima edizione del duathlon “la Primogenita”, presentata questa mattina nella sala consigliare del Comune di Piacenza e in programma per il pomeriggio di domenica 26 marzo. Più di 300 atleti provenienti da tutta Italia sono pronti a sfidarsi in un percorso che si snoderà fra le via del centro città e comprenderà tre frazioni: la prima e la terza di corsa rispettivamente per 5 e 2,5 km, mentre quella centrale composta da ben 19 chilometri in bicicletta.

L’epicentro dell’evento è fra piazza Casali e Palazzo Farnese, proprio il cortile di quest’ultimo ospiterà infatti gli arrivi sia della gara femminile (al via alle 12.30) sia di quella maschile (partenza ore 14.10).

Per questo nella giornata di domenica, dalle ore 8 fino al termine della manifestazione, ci saranno alcune modifiche della viabilità nella zona del centro storico, compreso il divieto alla circolazione in piazza Cittadella, via Baciocchi, piazza Casali e parte di via Bertè e via Cittadella. Dalle 11.30 poi, divieto di circolazione esteso anche a tratti di via Gregorio X, via Gioia, via Cavour, via XXI Aprile, viale Risorgimento, via Legione Zanardi, via Tramello e via Maculani.

Durante la presentazione dell’evento, il presidente dell’associazione Piacenza Sport Stefano Bettini ha invitato tutti gli appassionati alla gara di domenica. Nella quale saranno fra l’altro assegnati i titoli provinciali della disciplina, dato che circa dieci atleti piacentini fra uomini e donne si presenteranno ai nastri di partenza.

Importanza del duathlon evidenziata anche dall’assessore allo Sport Mario Dadati, che ha sottolineato come un approccio a più discipline sportive sia essenziale soprattutto in giovane età.