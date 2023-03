Alessia Orla e Lorenzo D’Altri sul podio del Duathlon “La Primogenita”

Emozioni e spettacolo nella domenica pomeriggio del settimo duathlon “La Primogenita”, sul percorso che si è esteso per buona parte nel centro città di Piacenza. Tre frazioni per gli atleti provenienti da tutta Italia: prima 5 km di corsa, poi 19 di bici, per poi chiudere con altri 2.500 metri di corsa fino al traguardo posto nel cortile di Palazzo Farnese. Perfetta l’organizzazione di Piacenza sport, che ha permesso a circa 300 partecipanti (78 nella gara femminile e 205 in quella maschile) di potersi concentrare al meglio sulle rispettive gare.

Successo per Alessia Orla (K3 Cremona) fra le donne in 58 minuti e 41 secondi, a dieci secondi di distanza argento per Nicoletta Santonocito (Magma Team) e appena dietro ecco Sara Savoia (Raschiani Triathlon) a chiudere il podio. Medaglia di legno che però vale una grande soddisfazione per la piacentina Tania Molinari in 1 ora e 45 secondi: nel suo ritorno alle gare dopo un periodo prolungato, la beniamina di casa raccoglie davvero il massimo possibile. Da segnalare anche l’ottimo diciannovesimo posto di Patrizia Dorsi, altra piacentina sempre del team Piacenzatrivittorino.

Podio maschile invece composto da Lorenzo D’Altri (Raschiani Triathlon) che ha chiuso in 51 minuti e 11 secondi; dal vincitore dell’edizione dello scorso anno Marco Corti (Zerotrenta Triathlon, con il tempo di 51’14’’) e dal bronzo per il rumeno Vlad Remzing in 51’22’’. Primo piacentino Gustavo Lodi in 64esima piazza con il tempo di 57 minuti e 13 secondi.

FOTOGALLERY DI CLAUDIO CAVALLI