Appuntamento con il destino per il Fiorenzuola, dalle 18.00 in campo con la Juve Under23

Stasera al Velodromo Pavesi, dalle 18.00, il Fiorenzuola ha un grande appuntamento con il proprio destino. In Val d’Arda arrivano i giovani bianconeri della Juventus Under 23. L’unica partita in programma stasera nel gruppo A di Lega Pro, essendo un recupero della trentaquattresima giornata, quando alcuni ragazzi di mister Zauli furono impegnati con le rispettive nazionali.

Dopo il bel successo in casa del Legnago, i rossoneri hanno in mano le sorti del loro futuro. In caso di vittoria, infatti, il tanto sperato obiettivo della salvezza diventerebbe sempre più concreto. La Pergolettese, confine più vicino della zona play out, resterebbe a -6 dai rossoneri. Non solo: tre punti significherebbero una clamorosa irruzione in area playoff a sole tre giornate dal termine. Lo sappiamo in Lega Pro è labile il confine tra il paradiso e l’inferno, la squadra di Tabbiani attraverso il bel gioco a cui ci ha abituato spera di vedere la luce.

All’andata, i ragazzi di Zauli – trascinati da una doppietta di Akè – vinsero 2-1. A un girone di distanza i rossoneri preparano una rivincita che vorrebbe dire tanto in tema salvezza. Tabbiani potrà tornare a contare su Guglieri, Nelli e Fiorini, al rientro dopo la squalifica. Davanti confermato il tridente formato da Giani e Sartore (in ottima forma dopo la bella prestazione a Legnago) con Mastroianni riferimento centrale, in fiducia dopo la rete realizzata sabato scorso.

In attesa del match di stasera, nota di merito per per Tabbiani, Stronati e Ferri segnalati rispettivamente come miglior tecnico e migliori giocatori della settimana, nella top 11 del girone, stilata da TuttoC.