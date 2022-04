Trento non lascia scampo alla Gas Sales: 3-0 e addio play off scudetto per i biancorossi

Si interrompe a Trento l’avventura playoff scudetto della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che nella decisiva gara 3 dei quarti di finale non riesce a ripetere l’impresa messa a segno una settimana fa al PalaBanca.

I locali, sulle ali dell’entusiasmo dopo aver staccato il pass per la finale di Champions, superano la squadra di Bernardi in tre set (25-23, 25-19, 25-21 i parziali), confezionando la solita prestazione maiuscola dai nove metri – a differenza di Piacenza, davvero imprecisa in battuta – e conducendo il match dall’inizio alla fine.

Mvp dell’incontro il nazionale azzurro Alessandro Michieletto, devastante in attacco e al servizio.

Ma la stagione dei biancorossi è tutt’altro che terminata: prenderà parte al mini-girone playoff per il quinto posto, un girone all’italiana con sole gare di andata a cui parteciperanno anche Cisterna, Milano e Monza, già precedentemente eliminate dai quarti di finale.

La prima partita è fissata domenica 17 aprile, le altre domenica 24 aprile, domenica 1 maggio, giovedì 5 maggio e domenica 8 maggio, quando si concluderà il raggruppamento.

Le prime quattro formazioni classificate giocheranno il 15 maggio le semifinali in gara secca in casa delle meglio classificate al termine del round robin e le due vincenti parteciperanno alla finale, sempre in gara unica, in programma giovedì 19 maggio in casa della meglio classificata al termine del gironcino.

La vincente, nella prossima stagione, giocherà in Europa partecipando alla Challenge Cup.