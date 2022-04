“Per i playoff, due punti in 180’. Parisi: “Sempre più convincenti”

I playoff rimangono l’obiettivo del Fiorenzuola. Nonostante la batosta rimediata dalla capolista Sudtirol, i rossoneri vogliono subito rialzarsi per conquistare un posto nella griglia spareggi. A ribadirlo è stato il team manager Luca Baldrighi, ospite ieri a a Zona Calcio insieme al difensore del Piacenza Tino Parisi.

“Leggere o sentire cose negative dopo la partita di ieri, contro una super corazzata come il Sudtirol, non è bello perché ricordo che siamo ancora decimi – ha chiarito Baldrighi – penso che si debba essere contenti di quello che ha fatto la squadra finora, cose incredibili da neopromossa e la società ha fatto di tutto per migliorare ulteriormente la rosa a gennaio. Siamo lì, ci sono ancora sei punti disponibili e con un paio potrebbero tranquillamente arrivare i playoff, ci crediamo”.

Felice per il suo Piacenza ovviamente Parisi: “Lo siamo tutti perché abbiamo ottenuto i playoff con due giornate d’anticipo su un campo difficile come quello del Lecco, è stato un buon test in vista della post season. Da gennaio la squadra è migliorata con prestazioni sempre più convincenti e lo si è visto anche ieri, abbiamo sentito l’appoggio dei nostri tifosi e penso che si meritino una menzione speciale”.

Nella seconda parte del programma, spazio al calcio dilettanti con gli ospiti Cristian Madini e Fabio Ponzini, rispettivamente ds e allenatore del Gossolengo Pittolo.