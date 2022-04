I tifosi tornano nella Nord per il saluto al loro leader, Davide Reboli. LE FOTO

Enorme commozione e grande partecipazione. Al Garilli sono stati circa 500 i tifosi che hanno affollato la Curva Nord per rendere omaggio a Davide Reboli, lo storico capo degli ultras del Piacenza scomparso improvvisamente giovedì all’età di 53 anni. Presente al gran completo la squadra biancorossa, ma anche lo staff tecnico e dirigenziale. Il capitano Alessandro Cesarini ha rivolto il proprio saluto a Reboli e ha successivamente deposto un omaggio floreale ai piedi della curva, per decenni il settore nel quale Davide Reboli ha guidato i tifosi durante il sostegno al Piace in ogni singola partita. Un momento che ha riportato tutti con la mente al 2018, quando il fratello Marco venne ricordato alla stessa maniera dopo la sua morte all’età di 59 anni.

LA FOTOGALLERY DI CLAUDIO CAVALLI