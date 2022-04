Fiorenzuola, frattura alla mano in allenamento per il portiere Battaiola

Pessima notizia dallo spogliatoio del Fiorenzuola: Nicholas Battaiola, portiere dei rossoneri e tra i grandi protagonisti di una stagione chiusa con la salvezza anticipata sul finale di campionato che terminerà domenica al Comunale con la Giana Erminio, ha riportato una frattura a una mano nel corso dell’ultima seduta di allenamento. Per l’estremo difensore 25enne, un epilogo amaro che lo costringerà a ricorrere, a breve, a un intervento chirurgico per la riduzione della frattura. Il numero uno fiorenzuolano dovrebbe recuperare per l’inizio del prossimo campionato.

Domenica prossima, come già avvenuto a Vercelli nell’ultimo impegno della squadra di Tabbiani in campionato, sarà Burigana a difendere i pali dei valdardesi che proveranno a conquistare i tre punti per tentare un inserimento in extremis in zona playoff.