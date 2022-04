Rugby Top 10, nell’ultima di campionato i Lyons sfidano in trasferta Calvisano

Ultimo impegno stagionale per i Lyons di Garcia e Orlandi, che alle 15.00 di oggi affrontano in trasferta Calvisano. Un’ultima fatica che si preannuncia difficile ma anche stimolante, contro la formazione quarta in classifica, che si è già assicurata l’accesso ai playoff. I bianconeri, salvi da tempo, cercheranno di togliersi l’ultima soddisfazione dell’anno: un’iniezione di fiducia necessaria dopo alcune partite molto deludenti, che può rilanciare le motivazioni del gruppo in vista della prossima stagione.

Sitav Rugby Lyons: Via G; Cuminetti, Paz, Conti, Bruno (cap); Ledesma, Via A; Portillo, Cissè, Salvetti; Janse van Rensburg, Lekic; Salerno, Rollero, Acosta

A disp: Cocchiaro, Actis, Aloè, Cemicetti, Moretto, Bance, Fontana, Flizzola