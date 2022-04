Senza mister Scazzola e Cesarini il Piace punta ai tre punti in casa del Seregno

Vincere per iniziare i playoff al “Garilli”. È con questo spirito che il Piacenza Calcio affronta oggi in trasferta il Seregno (fischio d’inizio allo stadio “Ferruccio” alle 14.30). Attenzione agli incroci: i biancorossi devono vincere e sperare nella sconfitta della Juve con il Legnago per arrivare ottavi e disputare così in casa il primo turno degli spareggi con i giovani bianconeri. Proprio il Legnago però può insidiare il Seregno e addirittura mandarlo in Serie D, a patto che vinca anche la Giana Erminio.

Sarà dunque battaglia vera, che i biancorossi dovranno affrontare senza capitan Cesarini e mister Scazzola. In panchina dunque l’allenatore in seconda Moreno Greco, che dovrebbe partire con il classico 4-4-2, Tintori in porta, difesa con Parisi, Nava, Marchi e Giordano, a centrocampo Munari, Suljic, Castiglia e Gonzi, in attacco Rabbi-Dubickas.

Probabili formazioni

SEREGNO (4-3-1-2): Lupu; Zoia, Rossi, Galeotafiore, Gemignani; Jimenez, Vitale, Raggio Garibaldi; Invernizzi; Cocco, Dell’Agnello. (Marocco, Tozzo, Balzano, Capone, Pani, Aga, Iurato, Mandorlini, Marino, Valeau, Bartolotta, Cortesi, Ronci, Signorile, Zé Gomes). All. Lanzaro.

PIACENZA (4-4-2): Tintori; Armini, Nava, Cosenza, Marchi; Munari, Suljic, Castiglia, Gonzi; Rabbi, Dubickas. (Pratelli, Galletti, Parisi, Tafa, Rillo, Ruiz, Bobb, Marino, Giordano, Lamesta, Rossi). All.Scazzola.

Arbitro: Gualtieri di Asti

Calcio d’inizio: ore 14.30

Stadio: “Ferruccio” di Seregno