Trasferta a Chieti per la Bakery Piacenza: salvezza diretta ancora possibile

Trasferta abruzzese per la Bakery, impegnata oggi alle 18 sul parquet di Chieti. La compagine locale occupa l’undicesimo posto nel girone rosso di A2 e nel turno infrasettimanale di mercoledì ha ceduto 99-85 sul campo di Trapani. Dal canto loro, i biancorossi piacentini allenati da Federico Campanella arrivano all’appuntamento dopo la bella vittoria casalinga nel turno infrasettimanale al PalaFranzanti contro Fabriano (79-78). Una bella iniezione di fiducia per Raivio e soci per un finale di stagione orientato all’obiettivo salvezza. Quella diretta non è ancora da escludere del tutto, dato che Biella ha perso mercoledì, mentre Milano vincendo si è tolta dal discorso. Per la Bakery evitare i playout è ancora durissima, visto che servirebbero altre due vittorie e contemporaneamente nessuna dai piemontesi. In casa piacentina, comunque, ci si concentra a un impegno alla volta e alla crescita per trovarsi pronti a qualsiasi scenario.

