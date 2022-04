Gas Sales pronta per il big-match con Monza: “Servirà gara perfetta in ricezione”

Recine in dubbio? Niente paura, Oleg Antonov è pronto più che mai alla “battaglia” contro Monza. Lo schiacciatore della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è stato ospite della puntata di martedì sera di “Volley Piacenza #atuttogas” andata in onda su Telelibertà, insieme al compagno di squadra Leonardo Scanferla e a Simone La Salandra, titolare di Piacenza Tarature sponsor Gas Sales.

Tema caldo ovviamente la gara di questa sera al Palabanca, per la quale dovrebbe recuperare Francesco Recine, ma in caso di sua assenza Antonov è già “carico” per sostituirlo egregiamente come fatto a Taranto. “Sono entrato e mi sono divertito, merito anche della squadra che mi ha aiutato subito a entrare bene nel ritmo gara – le parole di Oleg – speriamo che Recine possa recuperare, ma in caso contrario io sono pronto, anzi, siamo tutti pronti per dare alla società la bella soddisfazione di un posto in Europa”. Sarà una partita molto diversa dall’ultima, come ha spiegato Scanferla: “Sappiamo benissimo che Monza vorrà vincere, noi dovremo giocare bene in difesa e ricezione perché loro hanno il punto forte nel gioco di attacco. Entrare in Europa è il nostro obiettivo principale, ovviamente tutti noi volevamo passare con Trento, però ora siamo sereni e vogliamo tagliare questo traguardo”. A sostenere la squadra ci saranno tanti tifosi come La Salandra: “Il fattore campo potrebbe essere fondamentale, per i nostri giocatori è un vantaggio avere una tifoseria così calda alle spalle, cosa che si è già vista contro Trento, e sono convinto che uscirò dal Palabanca con un sorriso”.