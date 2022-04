Nonostante le assenze (su tutte quella di mister Scazzola e capitan Cesarini, entrambi squalificati) il Piace ha tutte le intenzioni di giocarsela a viso aperto domenica in casa della Juventus Under 23, prima partita dei playoff. I biancorossi, per accedere al turno successivo, dovranno per forza vincere. Ecco le parole del tecnico biancorosso.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà