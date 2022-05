Stasera a Zona Calcio ospite l’allenatore del Piace Cristiano Scazzola

Zona Calcio torna questa sera alle 20.30 per analizzare la partita che ieri il Piacenza ha disputato sul campo della Juventus Under 23: lo 0-0 ha sancito l’eliminazione dei biancorossi dai play off di Serie C.

Allo Spazio Rotative, il conduttore Michele Rancati e i suoi opinionisti accoglieranno un ospite d’eccezione: l’allenatore del Piace Cristiano Scazzola, con cui si parlerà della gara di ieri e più in generale della stagione dei biancorossi.

Nella seconda parte, protagonisti saranno i dilettanti, con i campionati dalla Promozione alla Terza categoria che sono ormai alle battute conclusive, tra volate per la promozione e delicate sfide per la salvezza.

Come sempre, è possibile partecipare sia via e-mail ([email protected]), sia via whatsapp al 3355438909 con opinioni, pareri o domande.

Le repliche di Zona Calcio andranno in onda su Telelibertà domani alle 9.00 e alle 17.00.

