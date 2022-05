Basket A2, per la Bakery i playout si aprono alle 18.00 contro Stella Azzurra Roma

Un fattore campo da rispettare e un primo passo positivo da compiere per aggiungere un mattoncino nel percorso. Nei playout contro la Stella Azzurra, la Bakery proverà a far leva sul parquet amico del PalaFranzanti, teatro di gara 1 in programma domenica 8 maggio alle 18.00.

Nell’occasione, la formazione allenata da coach Campanella (giunta terz’ultima nel girone verde) affronterà i laziali, penultimi nel girone rosso. Un braccio di ferro al meglio delle tre sfide su cinque, con Piacenza che potrà giocare in casa gara 1, gara 2 ed eventuale gara 5, mentre gli avversari ospiteranno i biancorossi nel terzo atto e nell’eventuale quarta gara. La Bakery arriva all’appuntamento con qualche scoria di infermeria (nell’ultimo match contro Nardò era assente Sacchettini, con Donzelli inutilizzato), ma la parola d’ordine è zero alibi.

IL PROGRAMMA DELLA SERIE – La serie contro la Stella Azzurra Roma si inaugura domenica alle 18.00 al PalaFranzanti, teatro anche del secondo atto martedì 10 maggio alle 19.30. Gara 3 si giocherà in trasferta venerdì 13 maggio alle 19.30, così come l’eventuale quarto atto di domenica 15 alle 18. Se si dovesse arrivare alla quinta e decisiva sfida, la cornice sarebbe quella del PalaFranzanti nella serata di martedì 24 maggio (inizio alle 20.30).