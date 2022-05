Fiorenzuola, cinque conferme e un addio. Guglieri entra nello staff di Tabbiani

Da capitano in campo a fidata “spalla” di Tabbiani.

Proseguirà anche nella prossima stagione l’avventura di Ettore Guglieri con il Fiorenzuola. Dopo l’addio al calcio deciso al termine di quest’ultima annata, conclusa con la salvezza in Serie C, l’ormai ex terzino rossonero vestirà i panni del collaboratore tecnico al fianco dell’allenatore Luca Tabbiani.

Una vera bandiera per la società valdardese, di quelle che ormai non si vedono quasi più nel calcio, perché per lui il Fiorenzuola “è come una famiglia”.

Lo ha detto ieri sera nell’ultima puntata di Zona Calcio su Telelibertà, ospite insieme al team manager Luca Baldrighi per stilare un bilancio di questa stagione con il conduttore Michele Rancati e il giornalista Corrado Todeschi.

Il nuovo Fiorenzuola ripartirà dunque da una delle sue colonne. Poi? Ormai certo l’addio di Ferri. Ma ci sarà Battaiola, come ha confermato Baldrighi, oltre a Stronati, Currarino, Sartore e Potop. Per quanto riguarda l’attacco, Guglieri ha promosso tutti, da Giani “che nel girone di ritorno è esploso dopo aver assimilato il tipo di gioco di Tabbiani”, a Sartore e Mastroianni, “che sono stati straordinari nel farci fare un salto di qualità”.

Nella seconda parte del programma, focus sul calcio dilettanti con il presidente della Borgonovese Paolo Tiribinto. La sua squadra è reduce dallo “sgarbo” fatto al Carpaneto Chero, un 1-1 che ha rovinato la festa della capolista della Prima Categoria: “A noi servivano punti pesanti per la salvezza, siamo nell’anno della ripartenza e l’obiettivo è quello di rimanere nella categoria. La vogliamo raggiungere nella prossima e ultima gara, ci aspettiamo il Curtoni pieno”.

Il campo sportivo di Borgonovo il 28 e 29 maggio sarà anche teatro della 18esima edizione del “Big Ball”, torneo dedicato ai Pulcini.

