La stagione del Fiorenzuola e i verdetti dei dilettanti stasera a Zona Calcio

L’incredibile fine settimana del calcio dilettanti piacentino, ma anche gli aggiornamenti sulla panchina del Piacenza e il bilancio di fine stagione del Fiorenzuola.

È molto ricca anche stasera la scaletta di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta dal vicedirettore Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30.

Nella prima parte, spazio ancora alla Serie C, anche se la stagione delle piacentine di è già conclusa. Ma il Piace è alle prese con la questione Scazzola (il mister è prossimo all’addio), mentre con il Fiorenzuola sarà l’occasione per ripercorrere un’annata da ricordare, con la salvezza diretta.

Poi protagonisti i dilettanti, con la promozione in Eccellenza della Castellana, il verdetto rimandato in Prima categoria per la capolista Carpaneto e il girone A di Seconda dal successo nello scontro al vertice del Gossolengo Pittolo sul campo della capolista San Giorgio.

Le repliche di Zona calcio vanno in onda il martedì alle 9.00 e alle 17.00.

