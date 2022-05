I trionfi di Carpaneto Chero e Pianellese questa sera a Zona Calcio

Ultima puntata stagionale per Zona calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta dal vicedirettore Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30.

In primo piano soprattutto il calcio dilettantistico piacentino, con altri due campionati che hanno incoronato la propria regina: in Prima categoria trionfo del Carpaneto Chero, mentre in Terza ha prevalso la Pianellese. I rappresentanti di entrambe le squadre saranno ospiti allo Spazio Rotative per commentare non solo l’ultimo turno, ma un andata molto lunga, impegnativa e ricca di soddisfazioni.

Naturalmente, focus anche sulle altre categorie ancora in gioco, in particolare i due gironi di Seconda categoria.

Non mancheranno aggiornamenti sulla situazione del Piacenza e del Fiorenzuola.

Zona calcio va in replica su Telelibertà ogni martedì alle 9.00 e alle 17.00.

