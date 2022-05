Il trionfo della Gas Sales e il ritorno in Europa in primo piano a “Volley Piacenza”

La conquista dell’Europa è finalmente diventata realtà, ma prima di pensare a un futuro che si sta comunque già programmando le giuste celebrazioni sono d’obbligo. Non poteva mancare dunque la “passerella” a Telelibertà per la Gas Sales Volley Piacenza, che questa sera sarà grande protagonista a “Volley Piacenza #atuttogas” dalle ore 21.00.

Grazie al programma condotto da Marcello Tassi rivivremo il trionfo della squadra di Lorenzo Bernardi contro Cisterna, un 3-1 che è valso la qualificazione alla prossima Challenge Cup. In studio, come sempre, immagini, grafiche, contributi video, ma soprattutto i commenti degli ospiti. Ci sarà innanzitutto la presidente della Gas Sales Elisabetta Curti, con il direttore generale Hristo Zlatanov, il secondo allenatore della squadra biancorossa Massimo Botti, il fisioterapista Federico Usai, Vincenzo Cerciello, vicepresidente di Nordmeccanica spa sponsor Gas Sales, e Renzo Ciardelli dei “Lupi Biancorossi”.

Si traccerà dunque un bilancio di questa stagione, senz’altro positivo vista la qualificazione in Europa, e si comincerà anche a parlare di quello che potrà essere la squadra del prossimo anno con le anticipazioni sui movimenti di mercato, i giocatori nel mirino, per una Gas Sales che ha tutta l’intenzione di fare ancora meglio ed entrare nelle “Big Four” della Superlega. Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle ore 9 e alle 17.