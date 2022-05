Giornata alla Vittorino per Giacomo Carini: “Pronto per dare il massimo ai mondiali”

I Mondiali possono aspettare, prima si torna alla Vittorino. Giornata speciale per Giacomo Carini, che ha partecipato all’evento organizzato dalla Società Canottieri piacentina. Insieme ai compagni di Nazionale Nicolò Martinenghi e Alessandro Pinzuti, il nuotatore piacentino si è allenato con i giovani e ha risposto alle loro curiosità.

“È sempre bello tornare nella società che mi ha avviato al nuoto” ha detto Carini, che poi si è anche soffermato sulla sua partecipazione ai Mondiali di giugno: “Sto molto bene, abbiamo lavorato alla grande in questo periodo e per questo motivo ho tanta serenità. Non mi piace fare pronostici, ma ho grandi aspettative per questo appuntamento e sono pronto per dare il massimo”