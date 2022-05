River Volley, il 28 e 29 maggio torna il Torneo delle Rive di Sant’Agata

Sarà di nuovo festa per il River Volley 2001. La società di Rivergaro tornerà infatti a organizzare il “Torneo delle Rive di Sant’Agata”, in programma per i prossimi 28 e 29 maggio. Un evento che vedrà la partecipazione di squadre della nostra provincia e da fuori regione.

“Siamo andati a riprendere un torneo storico per la provincia dopo aver bloccato tutte le manifestazioni – ha detto il vicepresidente del River Alessandro De Santis – ci saranno tante sorprese, ricordandoci sempre che l’oggetto del torneo è la pallavolo. Sono state invitate tutte le società di provincia e fuori regione, con le quali ci scontriamo tutto l’anno, saranno presenti le Under 14, 16, 18 e anche un piccolo torneo dedicato al minivolley che è un cruccio per la società, una kermesse divertente con un comico di Zelig”.

La manifestazione servirà inoltre per sensibilizzare sul tema dell’ambiente, molto caro al River grazie al contributo di Decalacque: “Il torneo ha infatti per oggetto anche il discorso plastic free, non dimentichiamolo perché con gli impianti di depurazione e borracce distribuite alle atlete eliminiamo il consumo di plastica riducendo l’inquinamento, Decalacque è sponsor dell’evento e contribuirà all’organizzazione”.