Con l’insidiosa trasferta a Fossano il Piacenza Baseball chiude il girone di andata

Il Piacenza Baseball giunge al giro di boa di questa regular season 2022 nel campionato di Serie B. Impegnati nell’insidiosa trasferta di Fossano di oggi, domenica 29 maggio, i biancorossi dovranno cercare di proseguire il trend positivo delle ultime settimane e l’unico risultato utile alla classifica è il doppio successo. Di fronte troveranno una squadra che negli ultimi anni ha sempre dato del filo da torcere a tutti gli avversari soprattutto nella fase d’attacco: un lineup molto giovane in cui tutti gli elementi producono costantemente buoni contatti in tutte le zone del campo è la principale caratteristica dei biancoblu.

Al momento Fossano occupa l’ultima posizione della classifica del girone A ma i risultati delle ultime uscite – pareggi con Codogno e Junior Parma – sembrano aver dato la carica giusta ai cuneesi o quantomeno ne hanno ridotto lo svantaggio dal gruppone centrale della classifica, che così si accorcia ulteriormente. La squadra di Marenghi è reduce dalla prova di forza di domenica scorsa contro l’Ares in cui sono emersi i primi segnali positivi dal punto di vista emotivo: a differenza di altre occasioni passate in cui spesso si è demotivata una volta subite rimonte, stavolta il lineup ha reagito producendo punti e distanziando nuovamente gli avversari (l’ottavo inning di gara1 è emblematico). Il monte di lancio, pur in emergenza numerica, ha retto bene ed i partenti sono entrambi andati profondi nella partita concedendo poco agli attacchi avversari. Anche la difesa ha ridotto il numero di errori commessi. Ora sta alla squadra dimostrare che non si è trattato solo di una giornata positiva ma che si è trovata la via corretta di approccio alle gare.

Programma giornata

Fossano-Piacenza; Catalana Alghero-Milano; Ares MI-Avigliana; Junior PR-Codogno

Classifica Girone A

Avigliana 8v 2p; Milano 8v 4p; Piacenza 6v 6p; Codogno 6v 6p; Ares MI 5v 6p; Catalana Alghero 5v 7p; Junior PR 4v 6p; Fossano 3v 8p