Basket, serie A2: a Scafati si chiude il grande sogno dell’Assigeco

Si ferma in gara 5 della semifinale playoff la stagione dell’Assigeco Basket, che perde per 77-59 in casa di Scafati e deve così dire addio alla finalissima per la promozione in Serie A. Il primo quarto del match del PalaMangano di Scafati è equilibrato e caratterizzato da una serie di sorpassi e controsorpassi, molto bene nell’Assigeco Nemanja Gajic con le conclusioni da 3 punti, nel finale i padroni di casa trovano l’allungo per il 23-19. Prosegue sulla stessa falsa riga il secondo quarto, i ragazzi di Salieri fanno veramente molta fatica a contenere gli attacchi di Scafati che sfonda soprattutto con Monaldi e Cucci. Il vantaggio aumenta e si va all’intervallo lungo sul punteggio di 46-31. Si riparte, l’Assigeco rosicchia qualche punto, ma è solo un’illusione: Clarke trascina i suoi poi Rossato centra ben tre triple e Scafati conclude il terzo quarto sul 65-43. La squadra di Salieri ci prova fino alla fine, soprattutto con Pascolo, ma gli avversari gestiscono bene l’ampio margine. Onore comunque all’Assigeco, arrivata per la prima volta nella sua storia alle semifinali di Serie A2.

