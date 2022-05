Placentia Half Marathon: la cerimonia conclusiva in onda alle 20.20 su Telelibertà

L’edizione di quest’anno è stata indimenticabile per vari motivi: oltre all’entusiasmo che ha accompagnato gli oltre mille corridori dall’inizio alla fine della gara, la 25° edizione della Placentia Half Marathon for Unicef ha rappresentato una vera e propria ripartenza, dopo l’annullamento del 2020 a causa della pandemia e l’edizione virtuale dell’anno scorso. Quest’anno più di tutti la mezza maratona è stata un esempio tutt’altro che scontato di cooperazione tra le varie forze organizzative, che insieme hanno permesso la riuscita di questo grande evento sportivo, il cui scopo – oltre naturalmente all’aspetto agonistico – è da sempre la beneficenza.

Proprio per ringraziare tutte le realtà che sono scese in campo affinché l’evento filasse liscio come la corsa dei kenioti Dickson Nyakundi e Lenah Jerotic (vincitori dell’edizione maschile e femminile di quest’anno) gli organizzatori Alessandro Confalonieri e Pietro Perotti hanno dato appuntamento nel cortile del castello di Grazzano Visconti, location ideale per ospitare la cerimonia di ringraziamento.

Una cerimonia seguita passo per passo dalle telecamere di Telelibertà che, alle 20.20 di questa sera, 31 maggio, trasmetterà i momenti clou dell’evento conclusivo. Il tutto in attesa dell’edizione dell’anno prossimo.