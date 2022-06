Gas Sales, la carica di Simon: “Piacenza è casa mia, sono tornato per vincere”

Dalla vittoria degli ultimi tre scudetti con la maglia della Lube (conditi con due Coppe Italia e una Champions League in quattro anni di permanenza in terra marchigiana), Robertlandy Simon torna ad essere protagonista a Piacenza con la maglia di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.

A Piacenza ha giocato dal 2012 al 2014, vincendo una Coppa Italia e una Challenge Cup. Lo attende un’estate di lavoro con la Nazionale cubana per poi tuffarsi nella Superlega, per iniziare la sua settima stagione in Italia.

“Sono molto contento di far parte di questo progetto – le sue prime parole da nuovo giocatore biancorosso. – Un progetto che speriamo porti dei bei frutti. Questa è sempre stata casa mia, sono stato tanto tempo fuori ma avevo promesso che sarei tornato ed è giunto il momento. Per quanto riguarda la nuova stagione io e i miei nuovi compagni vogliamo vincere, ma per farlo dovremo lavorare sodo. Ai Lupi Biancorossi (i tifosi di Piacenza, ndc) ho sempre voluto bene: anche quando sono andato via da Piacenza non mi hanno mai fatto mancare il loro affetto, facendomi anche commuovere qualche volta. Non posso fare altro che ringraziarli per tutto quello che hanno fatto sempre per me. Sono felice di rivederli con la nostra maglia addosso”.

Tra qualche settimana il centralone cubano sarà ancora protagonista con la maglia della Nazionale: “Voglio provare a dare il trecento per cento – conclude Simon – e magari fare qualche sgambetto alle squadre che ci ritengono scarsi”.