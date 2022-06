Leonardo Scanferla prolunga il contratto: alla Gas Sales per altri quattro anni

Le chiavi della difesa biancorossa saranno affidate anche nelle prossime quattro stagioni a Leonardo Scanferla. Il giovane libero originario di Padova, infatti, vestirà la maglia di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza fino alla stagione 2025-26.

Il prolungamento del legame tra giocatore e Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è stato siglato nei giorni scorsi. Nella stagione 2021-2022 Scanferla ha collezionato tra regular season, Coppa Italia, playoff scudetto e playoff 5° posto 35 presenze con 131 set giocati. Una sola assenza, gara 1 dei quarti di finale dei playoff scudetto giocata a Trento.

“Abbiamo sempre puntato su Scanferla – dice il direttore generale Hristo Zlatanov – e lo continuiamo a fare. E’ un giovane che giorno dopo giorno è in continua crescita, sta lavorando molto bene e siamo soddisfatti di quanto ha fatto fino ad ora”.

Giornata dopo giornata Scanferla ha confermato una crescita già avviata nelle passate annate. Reattività e prontezza di riflessi le armi del padovano, capace di compiere in più occasioni difese incredibili. Il libero classe ’98, inoltre, è risultato secondo nella speciale classifica redatta da Lega Pallavolo Serie A per quanto riguarda le ricezioni perfette, 207 in tutta la stagione.

“Sono felice – dice il libero biancorosso – di poter giocare ancora a lungo a Piacenza. Sposo in pieno il progetto della società, del resto abbiamo gli stessi obiettivi che sono quelli di crescere e migliorare ogni anno. Io mi metto sempre in gioco, cerco di crescere sempre di più e così quando mi è stato proposto il rinnovo non ci ho impiegato più di tanto a decidere di restare, la società ha fatto e sta facendo molto bene, sono convinto che arriveranno grosse soddisfazioni per entrambi. Sia io che Gas Sales Bluenergy Volley abbiamo gli stesso obiettivi, crescere ed alzare sempre di più l’asticella”.

In attesa di tornare sul taraflex del PalaBanca, Scanferla è impegnato con la Nazionale Azzurra, il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi lo ha convocato per il collegiale di Cavalese e poi inserito nella lista dei 14 che giocheranno la prima tappa della Volleyball Nations League che l’Italia giocherà a Ottawa in Canada debuttando l’8 giugno contro la Francia campione olimpica di Antoine Brizard.