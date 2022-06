Gas Sales Bluenergy, c’è la firma di Yuri Romanò. Ora si punta ad un centrale

Come annunciato qualche giorno fa, Yuri Romanò è un nuovo giocatore della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Società che ancora non ha annunciato l’operazione già comunque trapelata a più riprese nei giorni scorsi: l’opposto, ormai ex Allianz Milano, ha firmato il contratto e sarà a tutti gli effetti un uomo-Gas Sales. Prende così sempre più forma il roster biancorosso.

Prende così sempre più forma il roster e la caccia a un ulteriore colpo da novanta è tuttora aperta: l’ultimo nome, tra gli innumerevoli, accostati al club della presidente Curti è quello del brasiliano Isac Santos. Il centrale brasiliano è nel mirino di Civitanova, ma in questo momento le armi di Piacenza in questa sessione paiono in grado di impensierire tutte le big. E il potenziale duo tutto sudamericano al centro, rappresenta scenario di forte appeal oltre che di spessore tecnico notevole.