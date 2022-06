La Volley Academy non si ferma più: è in semifinale nazionale Under 16

Non si ferma più la squadra Under 16 della Volley Academy Piacenza, che al termine di una partita splendida (valida per i quarti di finale nazionali) vince in rimonta per 3-1 contro Visette, qualificandosi alla semifinale, contro Volleyrò Casal dè Pazzi, che si giocherà questo pomeriggio alle 17.00.

Dopo un primo set vinto dalle lombarde a causa di qualche errore di troppo delle emiliane in fase offensiva e al servizio, le piacentine prendono il controllo del match e, grazie a una grande prestazione in attacco e a diversi ace, riescono prima a pareggiare i conti e poi a ribaltare il risultato.

Nel quarto ed ultimo parziale, Visette sbaglia diverse battute e fatica a murare gli attacchi di Chinni e Iacona; la Vap, dal canto suo, riceve bene e riduce il numero degli errori in attacco. Decisivi, sul punteggio di 23-23, due ace di Chinni.

VISETTE: Mirarchi, Nagy (5), Nella (4), Cottone F., Cottone V. (L1), Romani (1), Garavaglia (L1), Priore (15), Brugola, Talerico (19), Farris, Moroni (10), Coba (2), Bibolotti.

All. Pirella-Lauria

VAP: Bonelli, Soragna (4), Chinni (20), Iacona (18), Ferrari, Mozzi, Magnabosco (3), Polenghi, Gionelli (L1), Carini (1), Gazzola (L2), Ruggeri (2), Zlatanov, Dodi (9).

All. Mineo-Chiodaroli