L’Under 16 della Volley Academy è tra le migliori otto squadre d’Italia

Prosegue il cammino della Volley Academy Piacenza nelle finali nazionali di categoria Under 16 femminile che si stanno svolgendo a Roma. Le giovani piacentine hanno battuto per 3-1 Jesi nella terza gara del secondo girone: risultato che consente loro di accedere ai quarti di finale, nel confronto tra le prime otto squadre d’Italia.

Ancora non si conosce il nome della prossima avversaria. In precedenza le piacentine si sono imposte per 3-2 sul Club PlayAst, aggiudicandosi la conquista del primo girone eliminatorio e accedendo così al secondo girone. Anche in questa seconda fase, la Vap si è subito calata nei panni dell’autentica protagonista, superando con il punteggio di 3-0 le avversarie del Volley San Donà, in virtù di una superiorità fisica e atletica fin troppo evidente. A seguire è quindi sopraggiunta la vittoria sulla Aurora Volley Siracusa, al termine del confronto giocato nel pomeriggio di giovedì. Dopo aver dominato nel primo set, la Vap ha accusato un po’ di stanchezza nel secondo: parità. Ma a partire dal terzo set le piacentine sono ritornate a comandare le operazioni attraverso un servizio preciso, una difesa impeccabile, ed un attacco molto efficace. Risultato finale: 3-1 per la Vap.