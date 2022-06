Gas Sales Bluenergy, Edoardo Caneschi in biancorosso fino al 2024. C’è il rinnovo

Edoardo Caneschi, classe 1997, vestirà la maglia di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza nelle prossime due stagioni.

Il nuovo contratto tra il centrale originario di Arezzo e la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è stato siglato nei giorni scorsi. Nella stagione Caneschi ha collezionato tra Regular Season, Coppa Italia, Play off Scudetto e Play off 5° posto 33 presenze con 108 set giocati, 195 punti segnati. Tredici ace e 41 muri per il centrale biancorosso.

Cresciuto prima nelle giovanili del volley Arezzo e poi nel Club Italia, Caneschi ha fatto il suo esordio nel massimo campionato italiano di pallavolo nella stagione 2017-2018 con la maglia di Sora. Dopo tre anni in Ciociaria, il giocatore si è trasferito a Verona.

“Sono molto contento – sottolinea Caneschi – di potere rimanere perché qui a Piacenza mi sono trovato benissimo sia con la squadra che con la società. Il clima che ha saputo dare la presidente durante la stagione mi è piaciuto tantissimo, spero di continuare nel migliore dei modi il mio percorso di crescita e che possano arrivare grandi soddisfazioni per noi, per la società, per tutti i nostri tifosi. Sarà la mia prima esperienza anche in Europa e potere lavorare a fianco di un centrale come Simon sarà non solo un onore ma mi darà la possibilità di crescere ulteriormente”.

La soddisfazione per il prolungamento del contratto di Caneschi arriva dal team manager Alessandro Fei: “Caneschi nella sua prima stagione con noi è cresciuto tantissimo e ha saputo mettere in mostra tante delle sue qualità. È un giovane in continua crescita e siamo contenti che possa continuare la sua crescita con noi anche nelle prossime due stagioni”.

Caneschi è stato protagonista anche con le giovanili della Nazionale italiana: nel 2015 ha conquistato una medaglia d’argento ai Campionati Europei Under 19 mentre nel 2018 è invece arrivata la prima convocazione in Nazionale maggiore.