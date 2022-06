Atletica, la piacentina Nervetti campionessa italiana nei 100 metri

Eleonora Nervetti si è laureata campionessa italiana under 23 al termine del fine settimana a Firenze.

La portacolori dell’Atletica Piacenza ha sorpreso la concorrenza sfrecciando sui 100 metri in batteria in 11″60, record provinciale sottratto all’ex olimpionica Cecilia Molinari, il cui primato resisteva ormai da decenni.

Dopo la batteria, è arrivata la resa dei conti in finale: Eleonora si è esibita in una prova magistrale che ha lasciato di stucco le concorrenti e ha portato la giovane biancorossa al titolo, conquistato grazie al 11″56 finale.

Da outsider di lusso a regina della velocità, Eleonora è ora in lizza per i Campionati italiani Assoluti e per i Campionati del Mediterraneo under23 di Pescara, competizione internazionale in cui vestirà la maglia azzurra per la seconda volta dopo l’anno scorso agli europei u20.

Grandissima gioia per il sodalizio biancorosso e per Giovanni Baldini, allenatore della giovane sprinter. Anche Lorenzo Cesena e Sebastiano Labò erano presenti a Firenze a tenere alto il nome dell’Atletica Piacenza.

Cesena ha rimediato alla grande alla controprestazione della settima a scorsa alle qualificazioni per i Campionati italiani Assoluti, correndo in 54″15 i 400hs.

Meno fortunata la prova di Sebastiano Labò che è incappato in tre nulli.

Dopo il weekend entusiasmante, è già il momento di pensare al prossimo: sono infatti in programma i Campionati italiani Allievi, che verranno ancora una volta protagonisti alcuni ragazzi dell’atletica Piacenza.

In gara ci saranno Anna Pissarotti sui400hs, Allegra Santelli sui 3000m e la staffetta 4×400 composta da Francesca Zanelli, Anna Pissarotti, Monia Harbi e Chiara Sverzellati.