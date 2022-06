Volley Superlega, si parte il 2 ottobre. Nasce la finale per il 3° posto con vista Champions

Scatterà il 2 ottobre la prossima stagione di Superlega di pallavolo che, come reso noto dalla Fipav, porterà con sé numerose novità. La fine della regular season è prevista il 12 marzo, con una sola retrocessione in A2 maschile. La novità introdotta dalla Fipav riguarda la disputa della finale per il terzo posto che qualifica la vincente alla Champions League, mentre chi perde va in Cev Cup. In questo modo i pass per la coppa europea più prestigiosa si assegneranno in base ai playoff e non più sul piazzamento di fine regular season.

Tra le altre novità, la pausa tra un set e l’altro che da tre scende a due minuti. Ai playoff si qualificano le prime dieci squadre, con le prime sei ai quarti e le altre quattro impegnate prima negli ottavi. Semifinali e finali si giocheranno al meglio delle cinque gare. Conferma per i playoff quinto posto che assegneranno un posto in Challenge Cup.

Infine, la Coppa Italia, a cui si qualificano le prime otto squadre al termine dell’andata: quarti di finale in gara unica in casa della miglior classificata e Final four, per ora in calendario il 25 e 26 febbraio.