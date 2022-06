Edoardo Scotti da urlo: per il terzo anno è campione italiano nei 400 metri

Dopo Andrea Dallavalle, laureatosi sabato scorso campione italiano assoluto nel salto triplo, la nostra provincia può gioire per un altro strepitoso risultato sportivo: l’atleta lodigiano di origine ma piacentino d’adozione Edoardo Scotti, anch’egli in gara a Rieti, ha infatti conquistato per il terzo anno consecutivo il titolo di campione italiano assoluto nei 400 metri. Con un crono di 45.69 il quattrocentista dei carabinieri ha battuto Vladimir Aceti (secondo con 45.91) e Davide Re (terzo con 45.99). L’ennesima straordinaria riconferma di un talento purissimo, già protagonista nella 4×400 alle Olimpiadi di Tokyo la scorsa estate.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà