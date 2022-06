Gas Sales, altro super colpo: ufficiale lo schiacciatore Ricardo Lucarelli

Altro grande colpo di mercato di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che questo pomeriggio ha ufficializzato l’ingaggio dello schiacciatore Ricardo Lucarelli Santos De Souza, nazionale brasiliano la scorsa estate medaglia d’oro nella Vnl giocata a Rimini e alcune settimane fa laureatosi campione d’Italia con Civitanova.

La Gas Sales ha identificato nel portentoso asso classe 1992 di 196 cm, originario di Contagem, l’atleta ideale per rinforzare la batteria degli schiacciatori. Ricardo Lucarelli è un vero e proprio top player internazionale capace di indirizzare l’esito delle partite.

Fuoriclasse assoluto in grado di vincere tutto con la casacca del Brasile, Lucarelli è stato fortemente voluto da Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e dopo un po’ di corteggiamento il forte schiacciatore ha trovato l’intesa con la società della presidente Elisabetta Curti per le prossime due stagioni.

Fenomenale in ricezione e difesa, devastante al servizio e molto tecnico nei fondamentali di attacco, il trentenne sudamericano potrebbe trovare a Piacenza quell’ambiente ideale per trovare nuovi stimoli dopo che in carriera ha vinto tanto.

La scorsa stagione a Civitanova per Lucarelli sono state trentacinque le presenze in campo tra campionato, Coppa Italia e playoff scudetto per un totale di 119 set giocati, 424 punti messi a segno, di cui 48 ace e 39 muri.

Attualmente Lucarelli sta giocando la Vnl con la nazionale brasiliana insieme ad un altro neo biancorosso Yoandy Leal.

Il saluto del vice presidente di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza Giuseppe Bongiorni: “Abbiamo cercato un giocatore in grado di adattarsi all’identità del nostro team e tra i talenti di classe mondiale con le prerogative per inserirsi nella nostra squadra abbiamo scelto Ricardo Lucarelli, un fenomeno in ricezione, bravo in difesa, completo al servizio e capace di attaccare diversi tipi di palla grazie alla sua tecnica. Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a portare un altro top player in squadra, si tratta di un ragazzo di grande equilibrio anche fuori dal campo, disponibile con i compagni e dotato di qualità umane. Ci darà la spinta per lottare da protagonisti su tutti i fronti”.