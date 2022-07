Piacenza Calcio: raduno al Garilli il 13 luglio. Il 20 amichevole con il Monza

La società biancorossa fa sapere che la stagione 2022/23 del Piacenza Calcio avrà inizio il prossimo 13 luglio con il raduno dei giocatori allo stadio Garilli per le consuete visite mediche. La squadra il 15 luglio si trasferirà a Salsomaggiore per iniziare il ritiro agli ordini di mister Scalise.

Mercoledì 20 luglio alle ore 17.30 il Piacenza disputerà la prima amichevole ufficiale in cui la squadra biancorossa sfiderà il Monza. Il match andrà in scena a Monzello.

Il programma delle successive amichevoli verrà comunicato nelle prossime settimane.

