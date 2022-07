Fiorenzuola, Scardina ha firmato. Ufficializzato anche Arduini

C’è anche l’ufficialità: Filippo Maria Scardina, nella prossima stagione di serie C, indosserà la maglia del Fiorenzuola. L’ingaggio del centravanti ormai ex Pergolettese è stato annunciato oggi dalla società valdardese che già da settimane aveva avviato la trattativa con il centravanti classe 92 che in passato ha vestito la casacca del Pro Piacenza.

Non è stata la sola operazione chiusa dal direttore sportivo Marco Bernardi che, sempre oggi, ha ottenuto la firma di Ettore Arduini, giovane mezz’ala classe 2003 scuola Chievo Verona. Nel passato campionato, Arduini è stato protagonista con il Follonica Gavorrano.