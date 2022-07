Volley Academy, Maia Carlotta Monaco convocata in azzurro per gli Europei U17

Convocazione di prestigio in casa Volley Academy Piacenza: l’atleta Maia Carlotta Monaco (cresciuta nel Futura Volley giovani di Busto Arsizio e trasferitasi da pochi giorni alla Vap) è stata chiamata dal tecnico federale della Nazionale Italiana Under 17 femminile Michele Fanni per prendere parte ai Campionati Europei Under 17 femminili che si terranno in Repubblica Ceca dal 16 al 24 luglio 2022.

Tutta la Volley Academy Piacenza, a partire dal presidente Corrado Marchetti, si complimenta per il prestigioso traguardo raggiunto.