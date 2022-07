Mattia Morello al Fiorenzuola: “Attaccante esterno di grande qualità”

Grande colpo in entrata per il Fiorenzuola: Mattia Morello, attaccante esterno di grande qualità classe 1999, è un nuovo giocatore rossonero. Per lui un contratto fino al 30 giugno 2024 con opzione per l’annata 2024/2025. Morello è cresciuto nel settore giovanile della Pergolettese, con cui in totale ha totalizzato 163 presenze con 28 reti e 23 assist all’attivo. Mattia Morello è un giocatore dotato di corsa e tecnica importante.

