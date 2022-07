Piace, prosegue la preparazione estiva: domani sfida allo Spezia Primavera

Prosegue senza sosta la preparazione estiva del Piacenza Calcio, che dopo il primo test stagionale in casa del Monza, sarà impegnato domani in un’altra amichevole in programma proprio al campo Francani di Salsomaggiore dove i biancorossi stanno svolgendo il ritiro pre-campionato. Avversaria della squadra di mister Scalise sarà lo Spezia primavera, gara a ingresso libero per i tifosi, con fischio d’inizio alle ore 17.30.

Il ritiro durerà poi un’altra settimana, che culminerà nell’amichevole di sabato 30 luglio in casa della Pergolettese e in serata con la festa biancorossa a Gossolengo. La società nel frattempo sta lavorando sul calciomercato per ultimare la rosa, il ds Scianò è alla ricerca di un portiere dopo il brutto infortunio capitato ad Anatrella, in più si completerà la catena di sinistra con un altro terzino da affiancare a Rizza e due esterni offensivi, uno a destra e uno a sinistra, mentre sul fronte cessioni è sempre più probabile la partenza di Max Rossi, che non escluderebbe così un ulteriore inserimento a centrocampo.