Ponginibbi e Gas Sales Bluenergy Volley insieme anche la prossima stagione

Ponginibbi Group Spa e Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ancora insieme per la nuova stagione sportiva che bussa alla porta. Si rinnova la partnership tra la storica concessionaria automobilistica piacentina nata nel 1965 e la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per la stagione 2022-2023, che riprenderà con l’avvio del campionato il prossimo 2 ottobre. Il sodalizio avviato quattro stagioni fa per sostenere e condividere le avventure della squadra biancorossa continua all’insegna del tema green, uno dei punti in comune tra Ponginibbi e la società della presidente Elisabetta Curti.

“Siamo particolarmente felici – sottolinea Giangiacomo Ponginibbi, titolare Ponginibbi Group Spa – di potere continuare ad essere a fianco della famiglia Curti e dare il nostro contributo alla realizzazione di un progetto serio. Quando degli imprenditori prendono un impegno così importante sulle proprie spalle ritengo sia doveroso aiutarli nel progetto, perché ne giova soprattutto la città. In più la pallavolo è uno sport aggregante e mi piacciono molto i valori che vengono trasmessi attraverso di essa. Il clima che si respira è davvero bello: è uno sport che mi piace molto e nel quale mi riconosco. Per noi Piacenza è importantissima insieme all’intero territorio piacentino, qui abbiamo la nostra attività e qualsiasi iniziativa venga fatta per portare in alto il nome della città per noi è motivo di grande interesse e di orgoglio. Piacenza è tutto e il fatto che la prossima stagione la squadra sarà protagonista in Europa è un sogno diventato realtà. Abbiamo visto i grandi sforzi fatti dalla presidente e dal suo staff per allestire una squadra molto competitiva, le aspettative si sono alzate, ci auguriamo che la squadra possa raggiungere importanti traguardi”.

Grande soddisfazione è stata espressa da Elisabetta Curti, numero uno di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. “Vogliamo ringraziare Giangiacomo e tutta la sua famiglia – ha spiegato – per aver dato ancora una volta dimostrazione di credere fortemente nello sport e nella nostra società. Siamo felici della fiducia che ci è stata data e per il sostegno per il quarto anno consecutivo”.