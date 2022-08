Nuovo scout man e nuovo medico: la Gas Sales completa lo staff tecnico

Oltre ad avere definito la composizione del roster che sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Superlega (al via il prossimo 2 ottobre), la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha definito lo staff che si occuperà della complessiva gestione fisica e tecnica degli atleti.

Direttore sportivo, come noto, è stato promosso Alessandro Fei, con lo staff tecnico guidato da Lorenzo Bernardi in gran parte confermato. Ad affiancare in panchina “mister secolo” sarà ancora una volta il piacentino Massimo Botti. Per il secondo anno consecutivo il preparatore atletico sarà Davide Grigoletto, mentre lo scout man Giuseppe Amoroso, classe 1977 in arrivo da Ravenna, rappresenta una new entry.

Lo staff medico vede la conferma del dottor Carlo Segalini, a cui si aggiunge il dottor Francesco Zucchi, medico piacentino specialista in medicina fisica e riabilitativa.

Confermati i fisioterapisti Federico Pelizzari e Federico Usai, mentre in qualità di osteopata è confermato Giovanni Berzioli.