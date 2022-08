Slitta di una settimana l’inizio della Lega Pro. La prima sarà il 4 settembre

Slitta di una settimana l’inizio del campionato di Lega pro. La prima giornata che si sarebbe dovuta disputare domenica 28 agosto è stata posticipata al 4 settembre. “Il Presidente della Lega pro, – recita la nota ufficiale della federazione – visto il decreto emesso in via cautelare dal presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio direttivo, dispone il rinvio, a data da destinarsi, del primo turno eliminatorio di coppa Italia Serie C e il rinvio della prima giornata di andata del Campionato Serie C 2022-2023”.

La scelta è stata preso in seguito alla decisione del Consiglio di Stato di respingere la richiesta della federazione italiana giuoco calcio di anticipare l’udienza relativa alla vicenda del Campobasso, che ha presentato ricorso contro l’esclusione dal campionato. L’udienza è infatti prevista per il prossimo 25 agosto, quando sarebbero mancati solo tre giorni all’inizio del campionato. Inoltre mancano ancora i calendari delle partite. Dinamiche che hanno obbligato la federazione a spostare in avanti l’inizio della stagione. Una stagione senza derby, visto che il Piacenza è stato inserito nel girone A e il Fiorenzuola nel girone B.