Europei, la piacentina Zanardi argento nella corsa a punti di ciclismo su pista

Gran risultato per la piacentina Silvia Zanardi nella corsa a punti femminile di ciclismo su pista. Oggi la giovane atleta ha conquistato la medaglia d’argento negli Europei a Monaco di Baviera, in Germania. La prova è stata dominata dalla belga Lotte Kopecky, campionessa mondiale della specialità. Ma Zanardi si è comunque distinta con una prestazione tutt’altro che scontata, tagliando il traguardo in seconda posizione.

