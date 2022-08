Primo allenamento per la Gas Sales. “Grande entusiasmo e forti ambizioni”

“Non devi essere grande per iniziare ma devi iniziare per essere grande”. C’è grande entusiasmo attorno alla Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Oggi pomeriggio, i pochi giocatori preservati dagli impegni con le rispettive nazionali – la maggior parte dei ragazzi di coach Bernardi stanno infatti preparando i mondiali in programma dal 26 agosto all’11 settembre tra Polonia e Slovenia – hanno iniziato ufficialmente la nuova stagione accolti da decine di tifosi che hanno voluto subito dimostrare il proprio affetto verso la squadra.

Alle 17.00 è iniziato il primo allenamento al Palabanca. Sono scesi in campo i nuovi acquisti Fabrizio Gironi, Basic Luka e Nicolò Hoffer. Con loro, pronti a iniziare la seconda stagione con la divisa biancorossa, anche i centrali Edoardo Caneschi ed Enrico Cester. Tanti i tifosi che hanno assistito al primo allenamento, tra di loro Debora Modicamore che a nome dei Lupi biancorossi ha ringraziato la società per gli sforzi fatti sul mercato: “Siamo molto entusiasti di questa squadra – ha detto – siamo impazienti di vederli all’opera, non parliamo di obiettivi perchè siamo un po’ scaramantici, ma l’importante che i ragazzi si divertano; noi cercheremo di fare la nostra parte sostenendoli in casa e in trasferta”.

Prima della seduta, coach Lorenzo Bernardi ha parlato di quella che sarà la prossima stagione: “C’è tanta voglia di riprendere anche se siamo a ranghi ridotti viste le assenze dei nazionali”. Quali sono gli obiettivi della Gas Sales? Prima di rispondere alal domanda Bernardi tiene a ringraziare la società: “Gli obiettivi sono e devono essere molto ambiziosi, abbiamo a disposizione una squadra molto importante e con un ottimo potenziale anche se dovremo avere un po’ di pazienza all’inizio visto i tanti nuovi innesti”.

La Gas Sales vuole essere protagonista sia in Italia che in Europa: “Gli obiettivi dell’anno scorso li abbiamo raggiunti e quest’anno dobbiamo raccogliere i frutti di quello che abbiamo seminato” le parole di Bernardi.

FOTO GALLERY DI CLAUDIO CAVALLI