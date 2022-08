Artistic Skating World Cup, medaglia di bronzo per Alessandro Bozzini

Non si ferma più il “magico” 2022 di Alessandro Bozzini: l’atleta piacentino classe 2003 ha conquistato una medaglia di bronzo nella finale dell’Artistic Skating World Cup, manifestazione considerata come l’Olimpiade del pattinaggio artistico a rotelle. La finale è andata in scena alla Sparlassan Arena di Göttingen in Germania, dove la nazionale italiana ha schierato nella categoria Senior tre coppie, le prime classificate nelle semifinali: i campioni del mondo in carica Luca Lucaroni e Rebecca Tarlazzi, i vice campioni del mondo Federico Rossi e Alice Esposito e, all’esordio nella massima categoria, il piacentino Alessandro Bozzini della Polisportiva Salsese in coppia con la bolognese Alice Piazzi della Polisportiva Pontevecchio.

Nei giorni che hanno preceduto la partenza per la Germania, Alessandro e Alice avevano anche avuto la soddisfazione di essere convocati per partecipare ai Campionati Europei in programma per il prossimo settembre in Spagna ad Andorra, dove i due atleti vestiranno nuovamente la maglia azzurra per rappresentare l’Italia, una riconferma per loro dopo i numerosi successi ottenuti nella passata stagione.

